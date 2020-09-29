لبنان | بهاء الحريري ينعى أمير الكويت: لقد كان الفقيد شخصية حكيمة وعادلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 6:18 مساءً بهاء رفيق الحريري نعى الشيخ بهاء الحريري وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر قائلا:” تلقينا ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. خالص العزاء والمواساة لأسرة آل الصباح وعموم الشعب الكويتي الشقيق وكافة الشعوب العربية والإسلامية. لقد كان الفقيد رحمه الله شخصية حكيمة وعادلة وأسهم في مساعدة لبنان في أكثر من مناسبة”.

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