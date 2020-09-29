لبنان | رئيس بلدية طرابلس يناشد الأهالي للتبليغ عن المستودعات الخطرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 42 دقيقة

طلب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في لقاء في مكتبه في القصر البلدي، من “المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق مدينة طرابلس، إبلاغ البلدية عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون باي موقع يحتوي على مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال في الطوابق السفلية والأرضية من المباني، وذلك عبر الحضور الى مكتب الاستقبال في القصر البلدي لتحديد العنوان عبر استمارة شكوى، تمهيدا لإجراء الكشف اللازم، والتأكد من عدم تشكيلها خطرا على السلامة العامة في المدينة”.

وأوضح أنه ” في حال التثبت من عدم توفر شروط السلامة العامة، ستقوم البلدية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، من تسطير محاضر ضبط وصولا الى الختم بالشمع الأحمر عند الضرورة”.