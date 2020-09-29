لبنان | بهية الحريري: كتلة المستقبل لن تسير بقانون العفو في جلسة الغد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 57 دقيقة النائب بهية الحريري صدر عن المكتب الإعلامي لرئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري البيان التالي: “عشية انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب والمدرج على جدول اعمالها موضوع قانون العفو ، يهم رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري ان توضح ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها”.

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