لبنان | نقابة موزعي قناني الغاز: لاستثناء الغاز المنزلي من قرار رفع الدعم حين صدوره

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

ناشد رئيس نقابة موزعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان المختار عبد الهادي العبيدي واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، استثناء مادة الغاز المنزلي من قرار رفع الدعم حين صدوره، فالمواطن يمكن ان يحد من تنقله بالسيارة لكن لا يمكن ان يتوقف عن اعداد الطعام والتدفئة”.

وأشارت النقابة في بيان اثر اجتماع المجلس التنفيذي، الى أن المجتمعين “بحثوا في في مشاكل قطاع توزيع مادة الغاز المنزلي الحيوية والاساسية في الحياة اليومية لكل مواطن لبناني، وتقييم الوضع بشكل عام نظرا للمعاناة التي تعترض العاملين في هذا القطاع، وبعد الحديث عن توجه مصرف لبنان الى رفع الدعم عن المحروقات، مع العلم ان هذه المادة الحيوية تشكل اقل من 5% من قيمة فاتورة المحروقات في لبنان ورفع الدعم عنها سيشكل عبئا لا يحتمل على المواطن بالنظر الى ان هذه المادة تطال كل فئات الشعب، والاعباء الاضافية التي ستطال شركات الاستيراد والتوزيع على حد سواء من اجل تأمين الدولار من السوق السوداء”.