لبنان | هذا سبب أزمة البنزين… سعر الصفيحة قد يصل إلى أكثر من 100 ألف!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 3:50 مساءً

أوضح ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان سبب ازمة البنزين، تعود للكميات القليلة التي تتسلمها الاسواق، ولا تكفي حاجات السوق. وهذا يعود الى عدم تأمين مصرف لبنان الاعتمادات للشركات المستوردة، لذلك حصل تأخير في وصول البواخر وسبب مشكلة شح البنزين في الاسواق”. وأعلن بدء وصول البواخر اليوم، متمنيا ان لا تطول المشكلة.

في سياق متصل، أعلن أبو شقرا في حديث اذاعي أنّ المازوت مفقود في الاسواق، والبنزين متوفرّ بكميات قليلة مع اعتماد التقنين.

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وأوضح ان السبب هو تقشف مصرف لبنان في فتح الاعتمادات الكافية للشركات. يذكر أن لبنان يعاني من أزمات على كافة الصعد ومن الصعب بل من المستحيل الخروج منها إلا إذا أتى دعماً خارجياً لإنقاذ الوضع.

وقبل حلّ الملف السياسي، لا حلّ للمشكلة الاقتصادية والنقدية. وبالتوازي، لا حلّ لأزمة المحروقات المحكومة بتوفير الدولار للاستيراد. وبكلام آخر، فإن أسعار المحروقات ستستمر بالارتفاع إلى أن يجد المعنيون آلية لتوفير الدولار. وهو أمر كان ملقى على عاتق حكومة مصطفى أديب الذي “طار” بعدما تعنت الثنائي الشيعي في أخذ حقيبة المال.

في سياق متصل، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس سابقاً إلى “ما أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للحكومة من أن الكتلة النقدية لم تعد تكفي، والبنك المركزي في وارد رفع الدعم عن المحروقات، لأن الحاكم أكد عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي”.

وأوضح البراكس أنّ “هناك مشكلة تقنية في المحروقات إنما لها حلول”، معلناً أن “لا أزمة بنزين أو مازوت، إنما نحن متخوفون من أزمة محروقات خلال 3 أشهر”، محذراً من أنّ “سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً بحسب سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر الصفيحة إلى أكثر من 100 ألف بعد رفع الدعم”.