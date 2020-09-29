لبنان | إخبار ضد المصارف اللبنانية بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف

قضاء
على إثر المعلومات الصحفية عن ضبط الشرطة اليونانية لقارب على متنه مليارات الدولارات المهربة من المصارف اللبنانية، وبعد موقف النائب قاسم هاشم لجهة اعتباره الخبر إخبارا ، تقدمت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين جاد طعمة وحسن بزي وهيثم عزو وبيار الجميل، بإخبار إلى النيابة العامة المالية سجل برقم 5015/ 2020 تاريخ 29/9/2020 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف اللبنانية وأعضاء مجالس إداراتها والمتدخلين معهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والمس بسلامة الأمن الإقتصادي والتلاعب بقيمة النقد الوطني.
وطلب مقدمو الإخبار مخابرة الأنتربول والسلطات القضائية في اليونان للإفادة عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب المضبوطة.
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