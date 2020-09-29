لبنان | بلدية كفرعقا: اصابتان جديدتان بالفيروس في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكدت بلدية كفرعقا في بيان، “عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” لشاب وشابة من أبناء البلدة”.

وطلبت البلدية من المواطنين “التزام التباعد الاجتماعي، التوقف عن الاختلاط والزيارات الاجتماعية، وضع الكمامات خارج المنزل وغسل اليدين”. وتمنت “التعاون للحد من انتشار الفيروس”.

توازياً، غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض عن امر محزن، وقال: “وفاة شابة في 25 سنة من العمر، مع عدم وجود امراض مزمنة. الهم الله اهلها الصبر. كورونا مش مزحة”.

في سياق متصل، اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه واضح مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، ونتيجة عدم الاكتراث بهذه الضوابط، ظهر استهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية”.

وأضاف حسن: “أنه لم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة او في القطاع الخاص والمعني بها الاطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات”.

ورداً على سؤال حول كيفية معالجة وزارة الصحة الأمر، قال “اني أدعو الى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي”.

وسجلت وزارة الصحة العامة أمس رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ما ينذر بخطر صحي كبير يلوح في الأفق.