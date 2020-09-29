لبنان | ابنة الـ13 عاماً قتيلة إثر إطلاق نار في أبي سمراء… والمتورطون في قبضة الامن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

أقدم عدد من الأشخاص بتاريخ 2-9-2020 على إطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين من آل (خ) في محلة الشلفة – أبي سمراء، ما أدى إلى إصابة ابنته البالغة من العمر13 عاماً، وما لبثت أن فارقت الحياة.

وعلى أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين، وتحديد مكانهم، وتوقيفهم، عِلماً أنهم تواروا عن الأنظار بعد تنفيذهم الجريمة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات المشتبه بهم، ومكان اختبائهم في منزلٍ ببلدة دِدّه – الكورة، وهم:

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ن. خ. (مواليد عام 1993، لبناني)

أ. خ. (مواليد عام 1994، لبناني)

و. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)

ر. خ. (مواليد عام 2003، لبناني)

بتاريخ 23-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوّة خاصة من الشعبة المنزل المذكور، وتمكّنت من توقيف جميع المتورطين.

وضُبِط في المنزل مسدّسان حربيان وبندقية “بومب أكشن” مع الذخائر.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء بحسب بيان عن قوى الامن الداخلي.