لبنان | أبو شقرا: لا مازوت في الأسواق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث اذاعي لـ “صوت لبنان” أنّ المازوت مفقود في الاسواق، والبنزين متوفرّ بكميات قليلة مع اعتماد التقنين.

وأوضح ان السبب هو تقشف مصرف لبنان في فتح الاعتمادات الكافية للشركات. يذكر أن لبنان يعاني من أزمات على كافة الصعد ومن الصعب بل من المستحيل الخروج منها إلا إذا أتى دعماً خارجياً لإنقاذ الوضع.

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وقبل حلّ الملف السياسي، لا حلّ للمشكلة الاقتصادية والنقدية. وبالتوازي، لا حلّ لأزمة المحروقات المحكومة بتوفير الدولار للاستيراد. وبكلام آخر، فإن أسعار المحروقات ستستمر بالارتفاع إلى أن يجد المعنيون آلية لتوفير الدولار. وهو أمر كان ملقى على عاتق حكومة مصطفى أديب الذي “طار” بعدما تعنت الثنائي الشيعي في أخذ حقيبة المال.

في سياق متصل، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس سابقاً إلى “ما أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للحكومة من أن الكتلة النقدية لم تعد تكفي، والبنك المركزي في وارد رفع الدعم عن المحروقات، لأن الحاكم أكد عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي”.

وأوضح البراكس أنّ “هناك مشكلة تقنية في المحروقات إنما لها حلول”، معلناً أن “لا أزمة بنزين أو مازوت، إنما نحن متخوفون من أزمة محروقات خلال 3 أشهر”، محذراً من أنّ “سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً بحسب سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر الصفيحة إلى أكثر من 100 ألف بعد رفع الدعم”.