لبنان | نقيب الصيادلة: “الصحة” ترشد كمية لقاحات الإنفلونزا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 31 دقيقة نقيب الصيادلة غسان الأمين أكّد نقيب الصيادلة غسان الامين في حديث إذاعي أنّه “ومنذ شهر حجزنا حصتنا للقاحات الانفلونزا لكنه لم يُصنع بعد في الخارج، هناك توجه في وزارة الصحة عندما تصل الكمية الى ترشيدها وتوزيعها للأشخاص الذين هم بحاجة إليها”.

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