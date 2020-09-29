لبنان | “الصحة”: 3 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 49 دقيقة مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 26/9/2020 بالإضافة إلى الدفعة الأولى لفحوص رحلات وصلت بتاريخ 27/9/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية. وجاءت نتائج 26/9/2020 كالتالي:

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية) أما نتائج 27/9/2020 فجاءت كالاتي:

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

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