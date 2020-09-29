لبنان | خلية الازمة في قضاء زغرتا: 18 حالة إيجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 40 دقيقة

أشارت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، إلى تسجيل 18 حالة ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 8، مرياطة 1، مجدليا 1، الفوار 1، سبعل 1، رشعين 1، بسلوقيت 1، كفرحاتا 1، ارده 2 وكفرصغاب 1.

وأكدت على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

في السياق، يسجل عدّاد كورونا ارتفاعاً كبيراً يومياً في عدد الإصابات.