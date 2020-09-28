لبنان | كورونا يختطف شقيقين.. و مدير مستشفى الحريري يتحدث عن “أمر محزن”

فراس الأبيض
أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، عن “أمر محزن”.
وكتب أبيض: “أمر محزن وفاة شابة في 25 سنة من العمر، مع عدم وجود أمراض مزمنة”.
وختم تغريدته: “الهم الله أهلها الصبر، الكورونا مش مزحة”.
وكان فيروس كورونا قد تسبب بوفاة شقيقين من بلدة كفرزبد، شرقي قضاء زحلة، هما ميلاد وزياد ابو نبهان، حيث كانا قد ادخلا كلاهما الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي، جراء مضاعفات اصابتهما وباقي افراد عائلتهما التسعة بالفيروس.
وكانت صحة ميلاد، 43 سنة، قد تدهورت ما أستدعى إدخاله العناية الفائقة إلا انه لم ينجو فأسلم الروح الاربعاء الفائت، تاركا خلفه زوجة وثلاث بنات. وبعد 5 أيام، ورغم كل الجهود الطبية، لحق زياد, 41 سنة, بشقيقه، لتثكل امهما والعائلة بفقدان شابين من ابنائها الثلاثة.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 4 حالات وفاة و1018 إصابة جديدة بكورونا.
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