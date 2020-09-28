لبنان | كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:

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يشار إلى أن مستشارة رئيس ​حكومة تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ للشؤون الطبية، ​​بترا خوري​،لفتت خلال حديث تلفزيوني، إلى ان “لا شك أننا في حالة انتشار عالية جدا بالتصنيف، حيث يتم تصنيف الوباء بمستوى انتشاره، ونحن اليوم في آخر مرحلتين للإنتشار، وأي بلد تتخطى نسبة انشغال أسرة العناية المركزة الـ 90%، يعد في أعلى نسبة انتشار”.

و “في حالتنا، المرضى ستصل للطوارئ وتضطر للبقاء هناك لأنه لا يوجد سرير مخصص لها”، موضحةً أنه “خلال المراحل الاولى من انتشار ​كورونا​، وضعنا خطة لزيادة عدد الاسرة بالاتفاق مع المستشفيات، واليوم علينا أن ستكمل هذه الخطة. كما يجب أن يتم الاتفاق بين ​المستشفيات الخاصة​ و​وزارة الصحة​ على زيادة القدرة الاستيعابية لها”.

كما شددت على أنه “نحن اليوم أمام انتشار سريع، وفي حين أننا كنا نقول أن المنحنى يجب ان ينخفض، اليوم كيف يمكن أن نقوم بذلك! السرعة التي نحن نرتفع بها، تتطلب “فرملة” قوية جدا”، مؤكدةً أنه “بحسب التصنيف، عندما تكون الإصابات فوق الـ 200 إصابة بالـ 100 ألف، هو نسبة الانتشار الأعلى، ونحن بالأمس وصلنا لها”.