لبنان | كورونا في لبنان.. نتئاج فحوصات المختبرات لعدد من البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت خلية الازمة في بلدية النبطية في بيان، انه “بعد صدور نتائج المختبرات الخاصة في المدينة لليوم، تبين وجود خمس حالات إيجابية. مع العلم أن النتائج اليومية لوزارة الصحة لم تصدر بعد وعليه، يتوقع أن يزيد العدد إضطرادا، مما يزيد النسبة التراكمية الحالية في المدينة إلى 28 إصابة مثبتة، لذلك نتمنى ونناشد أهلنا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية (كمامة – تباعد – نظافة شخصية) للتخفيف من حدة انتشار هذا الوباء القاتل، و بتعاونكم سوف نتخطى هذا البلاء”.

وفي برجا، أعلن التقرير 124 الصادر عن لجنة الصحة في البلدية ، عن “تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وان عدد الحالات الايجابية الحالية هو 45 حالة، و9 حالات شفاء”.

وأكدت اللجنة “ضرورة التباعد الإجتماعي والإلتزام بلبس الكمامة وبالإجراءات الوقائية لما فيه مصلحة الجميع”.

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كما أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، “تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، مشيرة أن” أكثر من 30 شخصا يجرون الآن فحوص الـPCR”.

وطلبت البلدية من أبناء البلدة والمقيمين فيها “ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي و إستعمال الكمامات في الاماكن العامة و عدم الاختلاط و التوقف عن القيام بالزيارات غير الضرورية”. وتمنت من “الجميع التعاون للحد من انتشار الكورونا فالوضع خطير و الاهمال من يزيد تفاقم المشكلة”.