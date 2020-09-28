لبنان | اتحاد بلديات صور: تسجيل 20 إصابة مثبتة بكورونا لمقيمين مخالطين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 20 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

صور: 7

الحوش: 4

محرونة: 2

البازورية: 1

معروب: 1

القليلة: 1

عيتيت: 1

الناقورة: 1(اليونيفيل)

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العباسية: 1

البص: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 861 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

200 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

661 حالة محلية (658 حالة من المخالطين ) بينها 108 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و19 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية.

110 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(13 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 320 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 16 حالة شفاء.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.