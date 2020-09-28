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انتشار حالات كورونا كبير جداً
أشارت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للشؤون الطبية، بترا خوري، إلى أنه “لا شك أننا في حالة انتشار عالية جدا بالتصنيف، حيث يتم تصنيف الوباء بمستوى انتشاره، ونحن اليوم في آخر مرحلتين للإنتشار، وأي بلد تتخطى نسبة انشغال أسرة العناية المركزة الـ 90%، يعد في أعلى نسبة انتشار”.
ولفتت خوري، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان “في حالتنا، المرضى ستصل للطوارئ وتضطر للبقاء هناك لأنه لا يوجد سرير مخصص لها”، موضحةً أنه “خلال المراحل الاولى من انتشار كورونا، وضعنا خطة لزيادة عدد الاسرة بالاتفاق مع المستشفيات، واليوم علينا أن ستكمل هذه الخطة. كما يجب أن يتم الاتفاق بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة على زيادة القدرة الاستيعابية لها”.
كما شددت على أنه “نحن اليوم أمام انتشار سريع، وفي حين أننا كنا نقول أن المنحنى يجب ان ينخفض، اليوم كيف يمكن أن نقوم بذلك! السرعة التي نحن نرتفع بها، تتطلب “فرملة” قوية جدا”، مؤكدةً أنه “بحسب التصنيف، عندما تكون الإصابات فوق الـ 200 إصابة بالـ 100 ألف، هو نسبة الانتشار الأعلى، ونحن بالأمس وصلنا لها”.
وأوضحت خوري أن “الجيد في المنصة أننا تمكنا من أخذ عدد السكان في كل بلدية، ونرى عدد الإصابات فيها. نحن قمنا بمجهود جبار لنرى عدد السكان بالمناطق”. وأفادت بأن “المستشفيات تحت ضغط اقتصادي صعب، ويجب أن نساعدهم مادياً، خاصة بعض الانفجار والضغط الذي اصابهم، والأسرة التي خسرناها جراءه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بترا خوري تحذر: المرضى قد تصل للطوارئ وتضطر للبقاء هناك لأنه لا يوجد سرير مخصص لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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