لبنان | الإصابات تزداد بشكل متسارع.. فكم بلغ عدد الحالات الجديدة وعدد الوفيات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ ساعة واحدة وزارة الصحة العامة اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1018 اصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. يشار إلى أن مستشارة رئيس ​حكومة تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ للشؤون الطبية، ​​بترا خوري​، أكدت أنه “لا شك أننا في حالة انتشار عالية جدا بالتصنيف، حيث يتم تصنيف الوباء بمستوى انتشاره، ونحن اليوم في آخر مرحلتين للإنتشار، وأي بلد تتخطى نسبة انشغال أسرة العناية المركزة الـ 90%، يعد في أعلى نسبة انتشار”.

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