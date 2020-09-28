لبنان | تعيين سيرج داغر أميناً عاماً لحزب الكتائب

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سيرج داغر
صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:
“بناء على النظام العام وضمن المهل النظامية، وافق المكتب السياسي الكتائبي على اقتراح رئيس الحزب تعيين الرفيق سيرج داغر أميناً عاماً للحزب خلفاً للأمين العام السابق نزار نجاريان الذي استشهد في انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي.
تولى داغر مصلحة الإعلام في الحركة الإصلاحية الكتائبية إلى جانب الوزير الشهيد بيار الجميل.
انتسب إلى حزب الكتائب في العام 2005.
تولى مسؤوليات عدّة أبرزها رئيس مجلس الإعلام في الحزب.
انتخب عضواً في المكتب السياسي الكتائبي لثلاث دورات متتالية.
يشغل حالياً منصب منسق العلاقات السياسية في الحزب.
هو من مواليد 1974، متأهل وله ابنتان.
حائز على ماجيستير في الإعلان والإعلام والتسويق ويشغل حالياً منصب مدير عام شركة رزق غروب”.
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