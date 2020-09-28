لبنان | قوى الأمن تنشر نتائج فحوص الـ PCR في السجون

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قوى الأمن تنشر نتائج فحوص الـ PCR في السجون
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار متابعة الحالات المستجدة لفيروس كورونا في السجون، أجري لغاية تاريخه /1091/ فحص (PCR Tests) لنزلاء سجن رومية المركزي، تبيّن وجود /377/ حالة إيجابية، و/17/ حالة تصدر نتائج فحوصاتها لاحقاً، ومازالت /5/ إصابات في المستشفى، فيما أعيد إلى السجن /6/ نزلاء بعد أن تحسّنت حالتهم الصحية.
أمّا في سجن زحلة فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) لجميع النزلاء، وعددهم /556/ موقوفاً، فتبيّن وجود /237/ حالة إيجابية. كذلك توجد حالتان في المستشفى قيد المعالجة.
إن جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرّة ووضعهم الصّحي غير خطر، وهم قيد المتابعة من قِبل ضبّاط وأطباء قوى الأمن ومنظمة الصّحة العالمية.
نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.
قوى الأمن تنشر نتائج فحوص الـ PCR في السجون
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