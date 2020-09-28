لبنان | كوبيتش يغرّد عن أحداث المنية ووادي خالد

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يان كوبيتش
غرّد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر “تويتر” قائلاً: “أحيي شجاعة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني الذين عملوا دون تردد على التصدي للإرهابيين في وادي خالد والمنية. ينتابني حزن بالغ لاستشهاد جنديين من الجيش اللبناني وأتقدم بالتعازي لعائلاتهم”.
وأضاف: “إن تفاني المؤسسات الأمنية اللبنانية في خدمة لبنان أولاً وأخيراً ينبغي أن يشكل مثالاً يحتذى من قبل كافة الأطراف”.
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