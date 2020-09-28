لبنان | وزارة الخارجية دعت الى حل الخلاف في ناغورنو كاراباخ بالطرق السلمية

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وزارة الخارجية والمغتربين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، ان “لبنان يأسف لإندلاع أعمال العنف في إقليم ناغورنو كاراباخ، ويدعو إلى حل هذه المسألة بالطرق والوسائل الديبلوماسية انطلاقا من موقفه الثابت الذي يرتكز على مبدأ السلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت:”في هذا الصدد، ينضم لبنان الى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنيين الى التهدئة وعدم التصعيد، ويؤيد مساعي التوصل الى حل بالطرق السلمية عبر الحوار ويرحب بجهود منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في هذا المجال”.
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