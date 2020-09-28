لبنان | 250 حصة غذائية من مركز الملك سلمان للاغاثة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:07 مساءً - منذ 7 دقائق

قامت “جمعية المبادرة الفردية لحقوق الانسان” بالتعاون مع “جمعية الغنى الخيرية” بتوزيع مساعدات من “مركز الملك سلمان للاغاثة والمساعدات الإنسانية”، لدعم عائلات الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي لم يحصل أفراداها على أي مساعدة من أي جهة رسمية أو خاصة. وتم توزيع 250 حصة غذائية في ساحة رياض الصلح – بيروت، بحضور فريق عمل الجمعية والشريك المنفذ وممثلين عن مركز الملك سلمان.

وشكر رئيس جمعية المبادرة مصطفى الشعار “خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله على هذه المبادرة الكريمة”، كما شكر “مدير مركز الملك سلمان فهد القناص والعاملين فيه على تفانيهم لمساعدة كل ذي حاجة دون تمييز”.