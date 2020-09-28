لبنان | بالصورة – أديب يعود إلى ألمانيا

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الرئيس المكلف مصطفى أديب
بعد اعتذاره من قصر بعبدا عن تشكيل حكومة تحاكي طموح اللبنانيين، غادر الرئيس السابق مصطفى أديب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، متوجّهاً الى المانيا ليلتحق مجدداً بالسفارة اللبنانية في برلين.
مصطفى أديب في مطار بيروت
اعتذر مصطفى أديب عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق اصلاحات سياسية.
وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.
وقد استقالت حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من هذا العام وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأدى إلى جرح الآلاف ودمر مناطق بأكملها في العاصمة.
وكان أديب تحت ضغط لتشكيل الحكومة منذ تكليفه في 31 أغسطس/آب، وذلك من أجل إجراء إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وقال أديب في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون: “إنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة”، وأشار إلى أن اعتذاره يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم “تسييس” التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن “التوافق لم يعد موجوداً”.
من جانبه شكر عون أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
وقال عون، عبر “تويتر” إنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور، مضيفاً أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لا تزال مستمرة.
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