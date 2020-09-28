كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - منذ 51 دقيقة الكورة أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية”, موزعة على الشكل الآتي:

– راسمسقا 2

– أنفه 2

– كوسبا 3

– بتوراتيج 2

– كفرعقا 1

– دده 2

– داربعشتار 1

– عابا 1

– قيد التحقق 1 ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية, منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة. كما ناشدت المصابين بوجوب “التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية “لهم الشفاء العاجل”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 15 إصابة جديدة في قضاء الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.