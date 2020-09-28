لبنان | دوائر مجلس النواب وزعت جدول أعمال جلسة الأربعاء والخميس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - وزعت دوائر المجلس النيابي جدول أعمال جلسة يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 30 أيلول و1 تشرين الأول 2020 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وجاء فيه:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490:المتعلق بالإثراء غير المشروع.
2- اقتراح القانون الرامي إلى منح العفو العام.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404: طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428: طلب الموافقة للحكومة على الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632: طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1935: استبدال إسم قرية بشتليدا – محافظة جبل لبنان – قضاء جبيل باسم قرية “بتشليدا وفدار”.
7- اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة إلى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. المقدم من النائبة بهية الحريري.
8- اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدم من النائبة بهية الحريري.
9- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية (ملف 396).
10- اقتراح قانون المياه.
11- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر).
12- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية.
13- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق بطالة مؤقت.
14- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).
15- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال).
16- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.
17- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية.
18- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
19- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض.
20- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006.
21- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية المقدم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.
22- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.
23- اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.
24- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تصحيح إسم قرية “زعربتغرين” باسم قرية “زغربتغرين” في محافظة الشمال – قضاء المنية الضنية.
25- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.
26- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية.
27- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك المقدم من النائب طوني فرنجيه.
28- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.
29- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 – 2021.
30- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
31- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النائب علي بزي.
32- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
33- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان.
34- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته.
35- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد المهل المحددة في بعض القوانين.
36- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة (9) من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله الـ 68 (ثمانية وستين سنة بدلاً من الـ 64 (أربعة وستين سنة).
37- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح – ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون استهلاك الكهرباء.
38- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين).
39- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990.
40- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019.
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