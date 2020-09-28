لبنان | خلية الازمة في طرابلس: 110 حالات إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية

طرابلس- ارشيف
اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء طرابلس، في بيان اصدرته اليوم، عن “تسجيل 110حالات ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، موزعة على الشكل الاتي:
– طرابلس: 88
– الميناء: 6
– القلمون : 2
– البداوي: 14
كما اوصت ب “ضرورة والزامية وضع الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين”، مذكرة المواطنين ب”عدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط، من دون وضع الكمامة تحت طائلة المسوؤلية.
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