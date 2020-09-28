لبنان | الاتحاد الأوروبي للقادة اللبنانيين: شكلوا حكومة فوراً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2020 1:59 مساءً

دعا الاتحاد الأوروبي القادة السياسيين في لبنان إلى تشكيل حكومة “من دون تأخير”. في سياق متصل، أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة اللبنانيين أربعة إلى ستة أسابيع لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، مشددا الأحد في مؤتمر صحافي في باريس على أنه “أخذ علما بالخيانة الجماعية” للطبقة السياسية اللبنانية.

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وقال ماكرون في متمر صحفي أمس عقب اعتذار الرئيس السابق مصطفى أديب عن تشكيل حكومة اختصاصيين للعمل على إنقاذ لبنان من أزماته بدعم فرنسي: إنه “لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا على ضرورة توضيح حزب الله لموقفه لأنه “لا يسعه أن يكون ميليشيا وقوة سياسية” في نفس الوقت.

وقال إنه “يخجل” مما يقوم به القادة اللبنانيون بعد فشلهم في تشكيل حكومة في إطار مبادرة أطلقها رغم أنهم تعهدوا القيام بذلك في أول أيلول/سبتمبر. وندد ماكرون بـ “نظام من الفساد يتمسك به الجميع لأن الجميع يستفيدون منه”، مضيفا: “اليوم، يقوم بضع عشرات من الأشخاص بإسقاط بلاد”.

وشدد ماكرون على أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار، وأمهل زعماء البلاد أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية. وقال أيضا إنه “يخجل” من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار.

وقال ماكرون إن “خارطة الطريق (التي أعلنت) في الأول من أيلول/سبتمبر باقية (…) إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي (…) لم يتم سحبها من الطاولة (…) ولكن يعود الآن الى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الأخيرة”.