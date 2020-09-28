لبنان | حسن خليل عن مؤتمر ماكرون: لا تعليق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2020 1:46 مساءً

رفض النائب علي حسن خلال التعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها.

وأكد حسن خليل ألا اتصالات او مشاورات حاليا على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي ولا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

يذكر أن الرئيس ماكرون عقد أمس مؤتمراً صحفياً عقب استقالة الرئيس السابق مصطفى أديب.

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أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة اللبنانيين أربعة إلى ستة أسابيع لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، مشددا الأحد في مؤتمر صحافي في باريس على أنه “أخذ علما بالخيانة الجماعية” للطبقة السياسية اللبنانية.

وقال ماكرون إنه لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا على ضرورة توضيح حزب الله لموقفه لأنه “لا يسعه أن يكون ميليشيا وقوة سياسية” في نفس الوقت.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في مؤتمر صحافي في باريس أنه “أخذ علما بالخيانة الجماعية” للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول أيلول/سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

وقال إنه “يخجل” مما يقوم به القادة اللبنانيون بعد فشلهم في تشكيل حكومة في إطار مبادرة أطلقها رغم أنهم تعهدوا القيام بذلك في أول أيلول/سبتمبر. وندد ماكرون بـ “نظام من الفساد يتمسك به الجميع لأن الجميع يستفيدون منه”، مضيفا: “اليوم، يقوم بضع عشرات من الأشخاص بإسقاط بلاد”.