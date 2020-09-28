لبنان | نائب رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك مصاب بـ”كورونا” ويرفض حجر نفسه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ 53 دقيقة

لا يزال نائب رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك عطريف شومان، يرفض حجر نفسه، ولا يزال يُخالط محيطه ويمارس عمله ولقاءاته بشكل طبيعي رغم إصابته بفيروس كورونا.

مَن أضاء عليه كان محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي كتب عبر صفحته على “فايسبوك”: “هو على علم بإصابته بكورونا، ومع ذلك يستمرّ بحياته اليومية بشكل طبيعي، يخالط الناس ويحضر المناسبات، وها هو بالأمس يستقبل في المطار، انه نائب رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك عطريف شومان.

تقدمنا بإخبار بحقه لدى القضاء لتعريض حياة الناس للخطر سنداً للمادة 604، إخبار يساوي سجن لمدة 6 أشهر. المادة 604 من قانون العقوبات اللبناني: “من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة”.

ونشر خضر أيضاً صورة لشومان وهو يستقبل أحدهم في مطار رفيق الحريري الدوليّ.