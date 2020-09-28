لبنان | وزارة الصحة: 3 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:07 مساءً - منذ ساعتين مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/9/2020 ؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي: ” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” شركة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)”.

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