لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل 19 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:50 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، تسجيل 19 إصابة اليوم بفيروس covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين، وتوزعت كالآتي:

صور 5، 2 في كل من زبقين والعباسية والشهابية، وإصابة واحدة في كل من: جناتا، يانوح، البص، مجدل زون، صريفا، البرغلية، القليلة ومعركة.

وأوضحت “أن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 842 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 199 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 643 حالة محلية (639 حالة من المخالطين ) بينها 105 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية و19 حالات من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 109 حالات من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (13 حالات وفاة محلية)، وقد تماثل 294 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه باصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.