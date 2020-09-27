لبنان | خلية الأزمة في بلدية المنية: تسجيل 7 إصابات جديدة والعدد يصل إلى 74

تسجبل حالات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت خلية الأزمة في بلدية المنية، في بيان، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال72 الأخيرة “ليصل العدد الاجمالي منذ بداية الأزمة إلى 74 إصابة، مع تسجيل 47 حالة شفاء، ممن أجريت لهم الفحوص المخبرية PCR، حتى تاريخ اليوم”.
ولفتت إلى أنها “تتابع مع المعنيين وطبيبة القضاء، كل الإجراءات والخطوات اللازمة للحد من اتساع رقعة الوباء”، داعية الأهالي إلى “الاستمرار في اتخاذ أقصى درجات الوقاية من الفيروس”.
وذكرت بأن “تعداد الإصابات الصادر عنها هو الرقم الرسمي، وأي أرقام أخرى هي أرقام غير دقيقة ومشكوك في صحتها”.
وأشارت إلى فرق اسعاف سبل السلام تتابع عمليات التعقيم داخل منازل المخالطين والمشتبه باصابتهم بالفيروس، من ضمن الاجراءات المتبعة طوال فترة الأزمة.
وختمت داعية إلى التبليغ عن أي حالة محتملة وسط الأهالي عبر أرقام الخلية التالية: 70526105، 78951162، 70284378.
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