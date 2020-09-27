لبنان | توقف العمل في محكمة القبيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:50 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، البيان الآتي:

“عطفا على تعميم محافظ عكار القاضي بإقفال قرية القبيات اداريا بسبب تفشي فيروس كورونا،

وبناء على اتصالات جرت في ما بيننا وحضرة الرئيس الأول لمحاكم الشمال وحضرة محافظ عكار، والتي أفضت إلى توقف العمل لدى محكمة القبيات ليومي الاثنين والثلاثاء في 28 و29 أيلول 2020،

لذلك، يعلن توقف العمل في محكمة القبيات- عكار يومي الاثنين والثلاثاء 28 و 29/9/2020 للأسباب المبينة أعلاه”.