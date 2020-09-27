لبنان | إقفال قصر العدل في زحلة بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ 18 دقيقة قصر العدل أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في البقاع القاضي أسامة اللحام، قرارا باقفال قصر العدل في زحلة يوم الإثنين، من أجل القيام بإجراءات التعقيم بعد إصابة أحد المساعدين القضائيين بفيروس كورونا المستجد.

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