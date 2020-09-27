لبنان | بالفيديو: عكار خزان الجيش اللبناني… وغالبية الشهداء من أبنائها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ 36 دقيقة

مئات المعارك والمواجهات للجيش اللبناني منذ فترة الاستقلال حتى اليوم، وابناء عكار هم اول من يقومون بالتضحية في سبيل الوطن.

لم تكد تجف دمعة ذوي الشهداء العكاريين الاربعة الذين سقطوا على يد الارهابيين في احداث جبل البداوي، حتى نالت يد الغدر نفسها من عنصرين اضافيين في الجيش اللبناني وهما ايضا من عكار.

الغالبية العظمى من الجيش هم من ابناء عكار، هؤلاء كانوا دائماً السباقين في الدفاع عن الوطن في وجه الارهاب، مئات المعارك، احداها معركة مخيم نهر البارد التي راح ضحيتها اكثر من 160 عسكرياً، وجل هؤلاء من عكار.

عند تشييع ابنائها، دائما ما تستقبل عكار الشهداء بمراسم فرح لا حزن، فهي التي لطالما افتخرت بابنائها وولائهم للمؤسسة العسكرية الحامية لكل اللبنانيين.