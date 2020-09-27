لبنان | إشكال وإطلاق نار في صبرا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخه، وقع إشكال بين عائلتين في محلة صبرا لأسباب شخصية، تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة. على الفور، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وأوقفت ثلاثة من مطلقي النار، وهم: (ف.ف)، (أ.ف) و(ج.ن) جميعهم من التابعية الفلسطينية، كما عمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الإشكال لتوقيفهم”.