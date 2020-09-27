- 1/2
- 2/2
اطلاق نار
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخه، وقع إشكال بين عائلتين في محلة صبرا لأسباب شخصية، تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة. على الفور، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وأوقفت ثلاثة من مطلقي النار، وهم: (ف.ف)، (أ.ف) و(ج.ن) جميعهم من التابعية الفلسطينية، كما عمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الإشكال لتوقيفهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إشكال وإطلاق نار في صبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.