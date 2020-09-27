لبنان | الجيش يحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت قيادة الجيش أن “دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش تمكنت بتاريخ 27/9/2020 من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية” موضحةً أنه “قد تم رصد المركب في عرض البحر مقابل الشاطىء الشمالي، وكان على متنه 41 شخصا من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد.”

واضافت في بيان إنه “تم تسليمهم إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بالموضوع”.