لبنان | ماكرون يشن هجوماً عنيفاً على “حزب الله”… “لا يمكن أن يستمر كميليشيا مسلحة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 8:37 مساءً

شن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هجوما على حزب الله معتبرا انه “يعطي لنفسه أكبر من حجمه”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال أول رد فعل من الرئاسة الفرنسية بعد اعتذار مصطفى أديب عن مهامه، أن” حزب الله وحركة أمل لا يرغبان في تقديم أي تنازلات أو احترام أي التزامات “.

وشدد ماكرون على أنه:” لا يمكن أن يكون حزب الله مليشيا عسكرية وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد”.

وتابع ماكرون هجومه على حزب الله، قائلا:” على حزب الله الاختيار بين وضع لبنان على السيناريو الاسوأ أو على طريق الديمقراطية”، مضيفاً ” شرحت للجانب الايراني بنود المبادرة الفرنسية ولم اطلب منه التدخل مع حزب الله”.

كما هاجم ماكرون الطبقة السياسة في لبنان، قائلا :”إن هناك طبقة سياسية فاسدة تمارس الإرهاب على الشعب اللبناني”.

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وجدد ماكرون إدانته لأفعال الطبقة السياسية في لبنان، مطالبا بضرورة كشف نتائج التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

وتابع أن “انفجار مرفأ بيروت أدخل لبنان في فوضى لا مثيل لها منذ نهاية الحرب الأهلية”.

وشدد على أن باريس لن تتخلى عن الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن القوى السياسية اللبنانية اختارت مصالحها الخاصة وتركت بيروت في فوضى ولم تستفد من المساعدات الدولية لإعادة بناء البلاد.

واكد على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية، وقال:” لابد من تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن فرنسا ستنظم مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مؤتمرا لتقديم مساعدات للشعب اللبناني.

واكد الرئيس الفرنسي أنه” لا بد من الالتزام بخارطة الطريق وتفادي الحرب الأهلية في لبنان”، مشيراً إلى أنه :” لم أتمكن من حل الأزمة المستمرة منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة”.

واشار الى انه “لا اريد ان اقول ان لا أمل في اي حل سياسي وحزب الله استفاد من قوته ولعب دور مجموعة ارهابية ومليشيا وحان الوقت له أن يوضح اللعبة فلا يمكنه أن يرهب الآخرين بقوة السلاح ويقول انه طرف سياسي” واضاف “من الآن حتى شهر علينا ان نقوم بمراجعة التقدم وإن لم يحصل هذا التقدم سنكون مرغمين لمقاربة خيار اخر”.