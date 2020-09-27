لبنان | لا وفيات في مستشفى الحريري وهذا عدد الحالات الحرجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:48 مساءً - منذ 23 دقيقة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بعد ظهر اليوم، تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجاء فيه: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 392 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85. – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 20. Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 475 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27. – حالات وفاة: صفر.

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