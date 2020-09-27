لبنان | كوبيتش : كان للسياسيين فرصة للبدء بانتشال لبنان من الهاوية

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يان كوبيتش
أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إيان كوبيتش، إلى ان “كان للسياسيين فرصة للبدء بانتشال لبنان من الهاوية، بمساعدة فرنسا الشجاعة والملتزمة. وبدلاً من العمل معا على الإصلاحات السياسية المتفق عليها، هم يستمرون بالتضحية بالفرص من أجل طموحاتهم، وأجنداتهم واهتماماتهم المكتسبة”.
وتساءل كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، “هل يفضلون حقاً أن يتدمر البلد؟ هل يمكنكهم تقديم حلول أفضل، حينما يستمرون برفض شعبهم وشركائهم الدوليين المحتملين؟”.
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