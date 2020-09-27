لبنان | كوبيتش : كان للسياسيين فرصة للبدء بانتشال لبنان من الهاوية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:48 مساءً - منذ 48 دقيقة

أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​، إلى ان “كان للسياسيين فرصة للبدء بانتشال لبنان من الهاوية، بمساعدة ​فرنسا​ الشجاعة والملتزمة. وبدلاً من العمل معا على الإصلاحات السياسية المتفق عليها، هم يستمرون بالتضحية بالفرص من أجل طموحاتهم، وأجنداتهم واهتماماتهم المكتسبة”.

وتساءل كوبيتش، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، “هل يفضلون حقاً أن يتدمر البلد؟ هل يمكنكهم تقديم حلول أفضل، حينما يستمرون برفض شعبهم وشركائهم الدوليين المحتملين؟”.