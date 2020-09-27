لبنان | عكر: الجيش اللبناني سيبقى على جهوزيته من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه

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زينة عكر
اكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر أن الجيش اللبناني سيبقى على جهوزيته من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه، لافتتاً الى ان التضحيات التي قدمها على مذبح الوطن ليست إلا خير دليل على أنه في المرصاد لأي محاولات للعبث بالأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وقالت في بيان: “مرة أخرى تتثبت أهمية التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وهنا ننوه بالعملية النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة الجيش، في منطقة وادي خالد ضد الإرهابيين الذين يحاولون الإخلال بالأمن وزرع الفتنة”.
وأضافت: “جريمة إرهابية جديدة تطال الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، وتؤدي الى إستشهاد خيرة شبابنا في مركز عسكري تابع للجيش في محلة عرمان في شمال لبنان”.
وتقدمت عكر بأحر التعازي من أهالي العسكريين الشهيدين العريف محمد خالد النشار والعريف أحمد خالد صقر، اللذين إستشهدا دفاعا عن لبنان كما تقدمت أيضا بالتعازي من منطقة عكار.
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