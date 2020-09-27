لبنان | اعتصام لأهالي برجا: لحل فوري لمكب النفايات في البلدة

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بلدة برجا
نفذ عدد من أهالي بلدة برجا، اعتصاما أمام مكب النفايات في الوادي الفاصل بين بلدتي المعنية وبرجا، طالبوا فيه بحل فوري للمكب، “نظرا إلى الأضرار والتلوث اللذين يحدثهما من روائح ودخان وحرائق تضرم فيه”.
وألقى مصطفى حمية كلمة باسم الأهالي المتضررين قال فيها: “منذ العام 2015 وأهالي منطقة الدحدحين في برجا بشكل خاص وأهالي برجا بشكل عام يعانون من خطر بيئي وصحي جراء الروائح الكريهة والغازات السامة وانتشار حشرات متنوعة، وتصاعد دخان أسود جراء الحرائق وكلاب شاردة”.
وأضاف: “مشهد لا بيئي بامتياز انتجته النفايات المكدسة في منطقة الدحدحين في برجا. هذا المشهد برره من هم في موقع المسؤولية منذ تلك الفترة الى يومنا هذا، بالاضطرار الى استخدام الموقع موقتا لئلا تبقى نفايات البلدة في الشوارع وبين المنازل وحصرها في منطقة واحدة.
واعتبر أن “هذه الفترة الموقتة امتدت خمس سنوات، مما ادخلنا في ازمة مكب عشوائي للنفايات أصبح كارثة إنسانية وبيئية وصحية ونفسية واجتماعية”.
ودعا الدولة والبلدية “بالتكافل والتضامن إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، نمهل البلدية وكل الجهات المعنية 48 ساعة لإعطائنا جوابا والحد من الحرائق والبدء بإزالة الخطر.”
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