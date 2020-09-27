لبنان | بري يدعو لقراءة مشهد “الشمال الحزين”: البداية من هناك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:58 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 3:15 مساءً

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاستهدافات الارهابية التي طاولت وتطاول الجيش والقوى الامنية في الشمال. وقال: “لبنان وشماله الابي والمحروم في عين عاصفة الارهاب، ودائما المؤسسة العسكرية والقوى الامنية ضباطا ورتباء وافرادا… تضحيات واداء لا يقبل القسمة… وبذل حتى الشهادة، افتداء للوطن وصونا لوحدته واستقراره وحماية لسلمه الاهلي”.

Advertisements

واضاف بري: “مجددا الدعوة للجميع لقراءة مشهد الشمال الحزين، فالبداية تبدأ من هناك، من لدن لغة الشهداء… لغة الجيش والقوى الامنية، فمن لا يفهم لغتهم في هذه اللحظات الحرجة، لا يمكن ان يفهم لغة وطنه.

الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية ولكل اللبنانيين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى”.

في السياق، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريَين اللذين استشهدا بعد إقدام عناصر إرهابية على إطلاق النار على أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية بتاريخ 27-9-2020، وهما: العريف محمد خالد النشار، والعريف المجند أحمد خالد صقر.