لبنان | ماذا سيقول ماكرون في مؤتمره الصحفي اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:08 مساءً - منذ 16 ثانية

توقعت معلومات صحفية أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي حول لبنان اليوم حصيلة التحرك الفرنسي والنتائج التي استخلصتها الدبلوماسية الفرنسية ومن المرجّح أن يتطرّق الى العراقيل التي واجهت فرنسا.

وسيشدد ماكرون على تمسّكه بلبنان والمضي بالمبادرة الفرنسية. في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس (الرابعة توقيت غرينتش) مؤتمرا صحفيا عن الوضع السياسي في لبنان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب تعذر تشكيله الحكومة وتنحيه عن منصبه.

ويوضح عقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي مدى اهتمامه بالمسألة بعد إخفاق الفرقاء اللبنانيين في تشكيل حكومة في منتصف سبتمبر/أيلول طبقا لتعهدات التزموا بها أمامه في بيروت.

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وكان ماكرون الذي زار العاصمة اللبنانية مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، نبه في 2 سبتمبر/أيلول إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطان أساسيان لحصول لبنان على مساعدات مالية.

وكانت حكومة الرئيس حسان دياب المكلفة حاليا تصريف الأعمال، استقالت بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب والذي أدى إلى سقوط أكثر من 190 قتيلا وآلاف الجرحى وألحق دمارا هائلا في مناطق كاملة من العاصمة اللبانية.

واعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب السبت عن مهمة تشكيل حكومة جديدة. وأعلن الرئيس ميشال عون قبوله الاعتذار، وأكد أن “المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا تزال مستمرة، وتلقى مني كل الدعم”.