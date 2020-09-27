لبنان | إصابتان جديدتان بـ”كورونا” في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:08 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت بلدية كوسبا في الكورة، في بيان اليوم، “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة”. وطلبت من المخالطين التزام الحجر المنزلي. في سياق متصل، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى أننا “في مرحلة التفشي على صعيد كبير في لبنان في موضوع كورونا”.

وشدد في حديث إذاعي على أن “نسبة الاصابات والوفيات الى ارتفاع ما يعني ان الاسرّة في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة قد امتلأت”.

ورأى أن “فيروس كورونا ليس مزحة واصبحنا في خطر والمطلوب التقيد بالارشادات”.

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في السياق عينه، دعا عراجي، في حديث تلفزيوني، اللبنانيين إلى التنبه لأن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة الانهيار، مشدداً على أن الوضع أخطر مما يتصورون، كاشفاً أن كل أقسام كورونا باتت ممتلئة بالمرضى والإصابات خطيرة.

ولفت عراجي إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن لبنان يتجه تحو السيناريو الإيطالي، مشيراً إلى أن البلاد قد تكون أمام احتمال اعتكاف الأطباء والممرضين عن الحضور إلى المستشفيات.

وتوجه عراجي إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بالإضافة إلى وزارات العمل والسياحة والصناعة، بالدعوة إلى تطبيق الإجراءات الضرورية أو إقفال البلد.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت أمس رقماً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ما يستدعي التنبه من انهيار في الجسم الطبي والتمريضي بالكامل لأن المستشفيات باتت على أبواب العجز من استقبال أعداد كبيرة مصابة بفيروس كورونا.