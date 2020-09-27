لبنان | الدولار يتجاوز عتبة الـ8000 صباح الأحد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:08 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 2:43 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة للدولار الواحد. وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس السبت، ما بين 8200 و8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وسجل سعرُ صرفِ الدولار في السوق السوداء صباح أمس السبت، ما بين 8000 ليرة و8050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 26 و27/9/2020 حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وفقدت الليرة اللبنانية سبعين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. ويواجه الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر.

وقد فاقم وباء فيروس كورونا من الأزمة التي يواجهها اللبنانيون. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعتبر بمثابة أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.