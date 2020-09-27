آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 1:09 مساءً
شنق
أقدم السجين (إ.ت) مواليد 1988 في سجن صور على شنق نفسه ونقل على الفور الى مستشفى جبل عامل وبوشرت التحقيقات.
وتسود حالة من الفوضى والشغب في سجن صور. ونفّذ سابقاً اهالي السجناء في سجن رومية وباقي السجون وقفة احتجاجية، أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مطالبين بالعفو العام.
يذكر ان فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في السجون إثر عدم توفر أبسط الشروط الصحية لهؤلاء. يذكر أنه قالت منظمة العفو الدولية سابقاً إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تعطي أولوية للإفراج عن السجناء الذين أتموا محكومياتهم، وأن تُسرّع مراجعتها لحالات الموقوفين في الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات احتواء فيروس كوفيد–19 والحيلولة دون انتشاره.
وفي حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات – من بينها الإفراج عن عدد من السجناء – يظل آلاف الأشخاص موقوفين بانتظار محاكمتهم أو أنهم – في بعض الحالات – أتموا محكومياتهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت أعمال تمرّد داخل السجون ونظمت عائلات السجناء اعتصامات خارج السجون وأمام مراكز التوقيف، دعت بمجملها إلى الإفراج الفوري عن السجناء في خضم تزايد بواعث القلق المتعلقة بالجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شنق نفسه في سجن صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.