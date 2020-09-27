لبنان | شنق نفسه في سجن صور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 1:09 مساءً

أقدم السجين (إ.ت) مواليد 1988 في سجن صور على شنق نفسه ونقل على الفور الى مستشفى جبل عامل وبوشرت التحقيقات.

وتسود حالة من الفوضى والشغب في سجن صور. ونفّذ سابقاً اهالي السجناء في سجن رومية وباقي السجون وقفة احتجاجية، أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مطالبين بالعفو العام.

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يذكر ان فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في السجون إثر عدم توفر أبسط الشروط الصحية لهؤلاء. يذكر أنه قالت منظمة العفو الدولية سابقاً إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تعطي أولوية للإفراج عن السجناء الذين أتموا محكومياتهم، وأن تُسرّع مراجعتها لحالات الموقوفين في الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات احتواء فيروس كوفيد–19 والحيلولة دون انتشاره.

وفي حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات – من بينها الإفراج عن عدد من السجناء – يظل آلاف الأشخاص موقوفين بانتظار محاكمتهم أو أنهم – في بعض الحالات – أتموا محكومياتهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت أعمال تمرّد داخل السجون ونظمت عائلات السجناء اعتصامات خارج السجون وأمام مراكز التوقيف، دعت بمجملها إلى الإفراج الفوري عن السجناء في خضم تزايد بواعث القلق المتعلقة بالجائحة.