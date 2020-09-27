لبنان | الحريري غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ 25 دقيقة آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 12:46 مساءً سعد الحريري أفاد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، أنّه “عطفاً على مايتم تداوله إعلامياً، يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري أنّه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلّا أنّه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهّل لكل ما من شأنه انجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان”.

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