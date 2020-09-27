لبنان | حاول تفجير نفسه… تفاصيل الهجوم الإرهابي فجر اليوم على مركز الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

تتابع وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية أعمال المداهمة والتفتيش في منطقتي المنيه ودير عمار بحثاً عن الإرهابي الفار الذي شارك في الهجوم ضمن مجموعة إرهابية على ثكنة عرمان فجر اليوم، ما أدّى إلى استشهاد عسكريين وقتل إرهابي كان مزنّراً بحزام ناسف وحاول الدخول إلى الثكنة لتفجير نفسه داخلها.

كما تشمل أعمال المداهمة البحث عن إرهابين آخرين ضمن خلايا نائمة كشف النقاب عنها من خلال المتابعة والتحقيقات مع ارهابيي جريمة كفتون.

وفي معلومات حول استهداف ثكنة عرمان، اقتربت دراجة نارية يقودها الإرهابي القتيل عمر بريص من مركز الجيش، حيث أطلق النار على الحرس الخارجي للمركز وحاول الدخول إليه لتفجير نفسه، غير أن العناصر المولجة أعمال الحراسة اطلقت النار باتجاهه وأردته على الفور قبل تنفيذ مهمته. وبريص كان موقوفاً في رومية لمدة 6 سنوات.

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أمّا الإرهابي الآخر الذي كان برفقة بريص، فقد فرّ باتجاه دير عمار ولا يزال متوارٍ عن الأنظار حتى الساعة.

وقد فجّر الجيش الحزام الناسف الذي كان بحوزة الإرهابي بريص الذي قتل خلال الهجوم، كما تم العثور على 3 قنابل مع الارهابي القتيل.

كما ضرب الجيش طوقاً كبيراً في محيط المركز ومنع الاقتراب والتصوير منذ الصباح.